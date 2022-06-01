Templafy Salarissen

Het salarisbereik van Templafy varieert van $68,559 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in Denmark aan de onderkant tot $155,775 voor een Technical Account Manager in Germany aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Templafy . Laatst bijgewerkt: 8/15/2025