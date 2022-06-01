Templafy Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van Templafy varieert van $68,559 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in Denmark aan de onderkant tot $155,775 voor een Technical Account Manager in Germany aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Templafy. Laatst bijgewerkt: 8/15/2025

$160K

Software Engineer
Median $85.9K
Productmanager
$106K
Projectmanager
$70.3K

Recruiter
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Technisch Programma Manager
$153K
Veelgestelde vragen

El puesto con el salario más alto reportado en Templafy es Technical Account Manager at the Common Range Average level con una compensación total anual de $155,775. Esto incluye el salario base, así como cualquier posible compensación en acciones y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Templafy es $95,901.

