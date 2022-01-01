Temasek Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van Temasek varieert van $10,612 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice Operaties aan de onderkant tot $218,900 voor een Informatietechnoloog (IT) aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Temasek. Laatst bijgewerkt: 8/15/2025

$160K

Software Engineer
Median $74.8K

Full-Stack software-ingenieur

Data Wetenschapper
Median $112K
Klantenservice Operaties
$10.6K

Data Analist
$63.7K
Financieel Analist
$192K
Hardware Ingenieur
$54.4K
Informatietechnoloog (IT)
$219K
Productmanager
$31.3K
Projectmanager
$29.9K
Veelgestelde vragen

Korkeimmin palkattu rooli Temasek:ssa on Informatietechnoloog (IT) at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $218,900. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Temasek:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus is $63,701.

