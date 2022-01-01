TELUS Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van TELUS varieert van $10,107 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $135,281 voor een Software Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van TELUS. Laatst bijgewerkt: 8/15/2025

$160K

Software Engineer
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Quality Assurance (QA) Software-ingenieur

Backend software-ingenieur

Full-Stack software-ingenieur

Machine Learning-ingenieur

DevOps-ingenieur

Productmanager
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Product Designer
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

UX-ontwerper

Data Wetenschapper
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Software Engineering Manager
L4 $114K
L5 $97.6K
Marketing
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Programmamanager
Median $85K
Business Analist
Median $56.2K
Cyberbeveiligingsanalist
Median $76.8K
Data Analist
Median $37.1K
Data Science Manager
Median $110K
Solution Architect
Median $129K

Data-architect

Management Consultant
Median $95.6K
Bedrijfsoperaties
$101K
Manager Bedrijfsoperaties
$96.9K
Bedrijfsontwikkeling
$99.3K
Stafchef
$92.6K
Copywriter
$88.4K
Klantenservice
$10.1K
Financieel Analist
$76.8K
Hardware Ingenieur
$75.2K
Personeelszaken
$66.4K
Informatietechnoloog (IT)
$11.6K
Marketing Operaties
$104K
Werktuigbouwkundige
$72.9K
Product Design Manager
$107K
Projectmanager
$14.5K
Verkoop
$55.4K
Technisch Programma Manager
$89.6K
Vertrouwen en Veiligheid
$41.7K
UX Onderzoeker
$88.2K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij TELUS is Software Engineer at the L6 level met een jaarlijkse totale vergoeding van $135,281. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij TELUS is $86,649.

Overige bronnen