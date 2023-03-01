Bedrijvengids
Telia
Telia Salarissen

Telia's salaris varieert van $38,667 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $115,247 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Telia. Laatst bijgewerkt: 9/2/2025

$160K

Software Engineer
Median $89.8K
Product Manager
Median $71.7K
Customer Service
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data Scientist
$75.7K
Informatietechnoloog (IT)
$102K
Sales
$75.4K
Software Engineering Manager
$115K
Solution Architect
$75.3K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Telia is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $115,247. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Telia is $75,533.

Andere Bronnen