Bedrijvengids
Telefónica
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Business Analist

  • Alle Business Analist Salarissen

Telefónica Business Analist Salarissen

De gemiddelde Business Analist totale vergoeding in Argentina bij Telefónica varieert van ARS 20.36M tot ARS 28.51M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Telefónica's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$16.7K - $19.4K
Argentina
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$15.4K$16.7K$19.4K$21.6K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 2 meer Business Analist inzendingens bij Telefónica nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris


Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Telefónica?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Business Analist aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Analist bij Telefónica in Argentina ligt op een jaarlijkse totale beloning van ARS 28,508,830. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Telefónica voor de Business Analist functie in Argentina is ARS 20,363,450.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Telefónica

Gerelateerde Bedrijven

  • Sprint
  • AT&T
  • Swisscom
  • Ciena
  • TELUS
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/telefonica/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.