Teladoc Health
Teladoc Health Solution Architect Salarissen

Het mediane Solution Architect vergoedinspakket in United States bij Teladoc Health bedraagt in totaal $305K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Teladoc Health's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Teladoc Health
Director
Mountain View, CA
Totaal per jaar
$305K
Niveau
-
Basissalaris
$195K
Stock (/yr)
$75K
Bonus
$35K
Jaren bij bedrijf
5 Jaren
Jaren ervaring
15 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Teladoc Health?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Vesting Schema

33%

JR 1

33%

JR 2

33%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Teladoc Health zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33% vest in het 1st-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 3rd-JR (33.00% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Solution Architect bij Teladoc Health in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $320,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Teladoc Health voor de Solution Architect functie in United States is $291,000.

Andere Bronnen

