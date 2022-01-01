Bedrijvengids
Teladoc Health
Teladoc Health Salarissen

Teladoc Health's salaris varieert van $49,670 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $305,000 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Teladoc Health. Laatst bijgewerkt: 9/1/2025

$160K

Software Engineer
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Health Informatics

Product Manager
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Software Engineering Manager
Median $270K
Product Designer
Median $163K

UX Designer

Solution Architect
Median $305K
Marketing
Median $98.8K
Customer Service
$49.7K
Customer Success
$109K
Recruiter
$199K
Sales
$294K
Technisch Programma Manager
$204K
UX Researcher
$206K
Vesting Schema

33%

JR 1

33%

JR 2

33%

JR 3

Aandelentype
RSU

Bij Teladoc Health zijn RSUs onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33% vest in het 1st-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 2nd-JR (33.00% jaarlijks)

  • 33% vest in het 3rd-JR (33.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Teladoc Health is Solution Architect met een jaarlijkse totale beloning van $305,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Teladoc Health is $178,333.

