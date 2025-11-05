Software Engineer vergoeding in Chennai Metropolitan Area bij Tekion varieert van ₹1.61M per year voor L1 tot ₹3.28M per year voor L3. Het mediane yearse vergoedinspakket in Chennai Metropolitan Area bedraagt in totaal ₹1.45M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tekion's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
₹1.61M
₹1.3M
₹275K
₹40.6K
L2
₹3.55M
₹3.21M
₹337K
₹0
L3
₹3.28M
₹3.28M
₹5.4K
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Tekion zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
