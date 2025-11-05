Bedrijvengids
Tekion Recruiter Salarissen in Greater Bengaluru

Het mediane Recruiter vergoedinspakket in Greater Bengaluru bij Tekion bedraagt in totaal ₹3.48M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tekion's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
Tekion
Leadership Recruiter
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹3.48M
Niveau
L3
Basissalaris
₹3.48M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
1 Jaar
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Tekion zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Recruiter bij Tekion in Greater Bengaluru ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹5,839,799. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tekion voor de Recruiter functie in Greater Bengaluru is ₹2,775,239.

