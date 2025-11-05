Bedrijvengids

Tekion Product Manager Salarissen in Greater Bengaluru

Product Manager vergoeding in Greater Bengaluru bij Tekion varieert van ₹2.96M per year voor L1 tot ₹6.34M per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹3.44M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tekion's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L1
Associate Product Manager
₹2.96M
₹2.53M
₹311K
₹120K
L2
Product Manager
₹3.31M
₹2.9M
₹407K
₹0
L3
Senior Product Manager
₹5.47M
₹4.19M
₹1.22M
₹52.5K
L4
Staff Product Manager
₹6.34M
₹4.69M
₹1.66M
₹0
Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
Options

Bij Tekion zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Product Manager bij Tekion in Greater Bengaluru ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹6,341,754. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tekion voor de Product Manager functie in Greater Bengaluru is ₹3,063,959.

