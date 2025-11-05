Tekion Product Designer Salarissen in Greater Bengaluru

Product Designer vergoeding in Greater Bengaluru bij Tekion varieert van ₹1.18M per year voor L1 tot ₹3.93M per year voor L4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Bengaluru bedraagt in totaal ₹3.81M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tekion's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau Beloning Toevoegen Niveaus Vergelijken

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus L1 Associate Product Designer ₹1.18M ₹1.18M ₹0 ₹0 L2 Product Designer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L3 Senior Product Designer ₹2.31M ₹2.31M ₹0 ₹0 L4 Staff Product Designer ₹3.93M ₹3.93M ₹0 ₹0 Bekijk 1 Meer Niveaus

+ ₹5.01M + ₹7.69M + ₹1.73M + ₹3.02M + ₹1.9M Don't get lowballed

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( INR ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Ontvang meldingen van nieuwe salarissen Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype Options Bij Tekion zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 2.08 % maandelijks )

Wat is het vestigingsschema bij Tekion ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Product Designer aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.