Tejas Networks
Tejas Networks Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in India bij Tejas Networks bedraagt in totaal ₹1.75M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tejas Networks's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/31/2025

Mediaan Pakket
Tejas Networks
Software Engineer
Totaal per jaar
₹1.75M
Niveau
Basissalaris
₹1.75M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
2-4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Tejas Networks?
Nieuwste Salarisinzendingen
Full-Stack Software Engineer

Netwerk Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Tejas Networks in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹3,123,084. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tejas Networks voor de Software Engineer functie in India is ₹1,750,273.

