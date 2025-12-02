Bedrijvengids
Techstars
Techstars Venture Capitalist Salarissen

Het mediane Venture Capitalist vergoedinspakket in United States bij Techstars bedraagt in totaal $225K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Techstars's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Mediaan Pakket
company icon
Techstars
Managing Director
hidden
Totaal per jaar
$225K
Niveau
-
Basissalaris
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$45K
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
25 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Techstars?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Venture Capitalist bij Techstars in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $305,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Techstars voor de Venture Capitalist functie in United States is $192,500.

Andere Bronnen

