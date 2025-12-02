Bedrijvengids
Technology Innovation Institute
Technology Innovation Institute Werktuigbouwkundige Salarissen

De gemiddelde Werktuigbouwkundige totale vergoeding in United Arab Emirates bij Technology Innovation Institute varieert van AED 206K tot AED 288K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Technology Innovation Institute's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$60.8K - $73.6K
United Arab Emirates
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$56K$60.8K$73.6K$78.3K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Werktuigbouwkundige bij Technology Innovation Institute in United Arab Emirates ligt op een jaarlijkse totale beloning van AED 287,677. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Technology Innovation Institute voor de Werktuigbouwkundige functie in United Arab Emirates is AED 205,838.

