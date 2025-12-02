Bedrijvengids
Tech Mahindra
Tech Mahindra Technisch Schrijver Salarissen

De gemiddelde Technisch Schrijver totale vergoeding in Canada bij Tech Mahindra varieert van CA$70K tot CA$102K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tech Mahindra's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$57.3K - $66.6K
Canada
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Tech Mahindra?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Technisch Schrijver bij Tech Mahindra in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$101,572. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tech Mahindra voor de Technisch Schrijver functie in Canada is CA$69,991.

