Technisch Programma Manager vergoeding in United States bij Tech Mahindra varieert van $138K per year voor U2 tot $125K per year voor U3. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $150K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tech Mahindra's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus U1 Associate Technical Program Manager $ -- $ -- $ -- $ -- U2 Technical Program Manager $138K $138K $0 $0 U3 Senior Technical Program Manager $125K $125K $0 $0 U4 Team Lead $ -- $ -- $ -- $ --

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( USD ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

