Technisch Programma Manager vergoeding in United States bij Tech Mahindra varieert van $138K per year voor U2 tot $125K per year voor U3. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $150K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tech Mahindra's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
U1
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
$138K
$138K
$0
$0
U3
$125K
$125K
$0
$0
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
