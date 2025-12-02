Bedrijvengids
Tech Mahindra
Tech Mahindra Technisch Programma Manager Salarissen

Technisch Programma Manager vergoeding in United States bij Tech Mahindra varieert van $138K per year voor U2 tot $125K per year voor U3. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $150K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tech Mahindra's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 12/2/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
U1
Associate Technical Program Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
U2
Technical Program Manager
$138K
$138K
$0
$0
U3
Senior Technical Program Manager
$125K
$125K
$0
$0
U4
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Tech Mahindra?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Technisch Programma Manager bij Tech Mahindra in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $250,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tech Mahindra voor de Technisch Programma Manager functie in United States is $130,000.

Andere Bronnen

