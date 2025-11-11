Teamworks Data Engineer Salarissen in Canada

Het mediane Data Engineer vergoedinspakket in Canada bij Teamworks bedraagt in totaal CA$214K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Teamworks's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/11/2025

Mediaan Pakket Teamworks Data Engineer hidden Totaal per jaar CA$214K Niveau hidden Basissalaris CA$151K Stock (/yr) CA$60K Bonus CA$3K Jaren bij bedrijf 0-1 Jaren Jaren ervaring 0-1 Jaren

+ CA$81K + CA$124K + CA$27.9K + CA$48.9K + CA$30.7K Don't get lowballed

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( CAD ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus

Wat is het vestigingsschema bij Teamworks ?

