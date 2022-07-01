Bedrijvengids
TDS
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

TDS Salarissen

TDS's salaris varieert van $44,765 in totale vergoeding per jaar voor een Customer Service aan de onderkant tot $140,700 voor een Sales aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van TDS. Laatst bijgewerkt: 9/20/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $73K

Full-Stack Software Engineer

Accountant
$70.2K
Customer Service
$44.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Data Scientist
$51.2K
Sales
$141K
Venture Capitalist
$56.7K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij TDS is Sales at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $140,700. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij TDS is $63,444.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor TDS

Gerelateerde Bedrijven

  • T-Mobile
  • Verizon
  • Harmonic
  • Viasat
  • AT&T
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen