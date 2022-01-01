Bedrijvengids
TDK
TDK Salarissen

TDK's salaris varieert van $15,672 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist in India aan de onderkant tot $256,275 voor een Materiaal Ingenieur in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van TDK. Laatst bijgewerkt: 9/20/2025

$160K

Hardware Engineer
Median $156K

ASIC Engineer

Software Engineer
Median $166K

Machine Learning Engineer

Mechanisch Ingenieur
Median $170K

Data Scientist
$15.7K
Informatietechnoloog (IT)
$122K
Materiaal Ingenieur
$256K
Product Designer
$88.5K
Product Manager
$106K
Project Manager
$56.4K
Technisch Programma Manager
$218K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij TDK is Materiaal Ingenieur at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $256,275. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij TDK is $138,853.

