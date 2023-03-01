TDCX Salarissen

TDCX's salaris varieert van $11,390 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in Malaysia aan de onderkant tot $42,870 voor een Sales in Singapore aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van TDCX . Laatst bijgewerkt: 9/20/2025