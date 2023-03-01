Bedrijvengids
TDCX
TDCX Salarissen

TDCX's salaris varieert van $11,390 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in Malaysia aan de onderkant tot $42,870 voor een Sales in Singapore aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van TDCX. Laatst bijgewerkt: 9/20/2025

$160K

Sales
Median $42.9K
Administratief Assistent
$26.3K
Business Analist
$33.6K

Business Development
$30K
Customer Service
$23.6K
Customer Service Operations
$28.6K
Informatietechnoloog (IT)
$14.7K
Marketing
$37.2K
Marketing Operations
$36.5K
Recruiter
$11.4K
Software Engineer
$15.1K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij TDCX is Sales met een jaarlijkse totale beloning van $42,870. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij TDCX is $28,558.

