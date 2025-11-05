Bedrijvengids
Tata Motors
Tata Motors Werktuigbouwkundige Salarissen in Pune Metropolitan Region

Het mediane Werktuigbouwkundige vergoedinspakket in Pune Metropolitan Region bij Tata Motors bedraagt in totaal ₹1.84M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tata Motors's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
Tata Motors
Mechanical Engineer
Pune, MH, India
Totaal per jaar
₹1.84M
Niveau
Basissalaris
₹1.84M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
5-10 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Tata Motors?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Werktuigbouwkundige bij Tata Motors in Pune Metropolitan Region ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹2,019,401. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tata Motors voor de Werktuigbouwkundige functie in Pune Metropolitan Region is ₹882,043.

Andere Bronnen