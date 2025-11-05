Bedrijvengids
Tata Group Software Engineering Manager Salarissen in Greater Bengaluru

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in Greater Bengaluru bij Tata Group bedraagt in totaal ₹9.42M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tata Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
Tata Group
Software Engineering Manager
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹9.42M
Niveau
L5
Basissalaris
₹6.28M
Stock (/yr)
₹2.62M
Bonus
₹524K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
9 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Tata Group?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Geen salarissen gevonden
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Tata Group zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Tata Group in Greater Bengaluru ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹11,970,911. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tata Group voor de Software Engineering Manager functie in Greater Bengaluru is ₹9,253,615.

