Tata Group
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Backend Software Engineer

  • Greater Bengaluru

Tata Group Backend Software Engineer Salarissen in Greater Bengaluru

Het mediane Backend Software Engineer vergoedinspakket in Greater Bengaluru bij Tata Group bedraagt in totaal ₹3.01M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tata Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/11/2025

Mediaan Pakket
company icon
Tata Group
Senior Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹3.01M
Niveau
L3
Basissalaris
₹3.01M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
6 Jaren
Jaren ervaring
6 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Tata Group?
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Tata Group zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Backend Software Engineer bij Tata Group in Greater Bengaluru ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹3,867,089. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tata Group voor de Backend Software Engineer functie in Greater Bengaluru is ₹2,652,402.

