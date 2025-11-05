Bedrijvengids
Tata Group
Tata Group Software Engineer Salarissen in Chennai Metropolitan Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Chennai Metropolitan Area bij Tata Group bedraagt in totaal ₹1.72M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tata Group's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
Tata Group
Machine Learning Engineer
Chennai, TN, India
Totaal per jaar
₹1.72M
Niveau
L3
Basissalaris
₹1.72M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
5 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Tata Group?
Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Tata Group zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Netwerk Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Tata Group in Chennai Metropolitan Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹2,248,234. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tata Group voor de Software Engineer functie in Chennai Metropolitan Area is ₹1,565,876.

