Software Engineer vergoeding in Mexico bij Tata Consultancy Services varieert van MX$259K per year voor C1Y tot MX$939K per year voor C5. Het mediane yearse vergoedinspakket in Mexico bedraagt in totaal MX$698K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tata Consultancy Services's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
C1Y
MX$259K
MX$256K
MX$3.4K
MX$0
C1
MX$517K
MX$511K
MX$0
MX$6.2K
C2
MX$670K
MX$655K
MX$0
MX$15K
C3A
MX$847K
MX$836K
MX$0
MX$10.6K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Tata Consultancy Services zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
