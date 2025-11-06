Software Engineer vergoeding in Greater Toronto Area bij Tata Consultancy Services varieert van CA$84.2K per year voor C1 tot CA$112K per year voor C5. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Toronto Area bedraagt in totaal CA$96.6K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tata Consultancy Services's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$84.2K
CA$81.5K
CA$398.4
CA$2.3K
C2
CA$93.1K
CA$89.5K
CA$0
CA$3.6K
C3A
CA$101K
CA$96.7K
CA$0
CA$4.1K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Tata Consultancy Services zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
