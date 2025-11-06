Bedrijvengids
Tata Consultancy Services
Tata Consultancy Services Software Engineer Salarissen in Cleveland-Akron (Canton) Area

Software Engineer vergoeding in Cleveland-Akron (Canton) Area bij Tata Consultancy Services varieert van $85.5K per year voor C1 tot $104K per year voor C3B. Het mediane yearse vergoedinspakket in Cleveland-Akron (Canton) Area bedraagt in totaal $94K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tata Consultancy Services's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Instapniveau)
$ --
$ --
$ --
$ --
C1
Assistant Engineer
$85.5K
$83K
$0
$2.5K
C2
IT Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
C3A
Assistant Consultant
$ --
$ --
$ --
$ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Tata Consultancy Services zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Tata Consultancy Services in Cleveland-Akron (Canton) Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $116,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tata Consultancy Services voor de Software Engineer functie in Cleveland-Akron (Canton) Area is $83,700.

