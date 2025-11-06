Bedrijvengids
Tata Consultancy Services
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Project Manager

  • Alle Project Manager Salarissen

  • Greater Toronto Area

Tata Consultancy Services Project Manager Salarissen in Greater Toronto Area

Project Manager vergoeding in Greater Toronto Area bij Tata Consultancy Services varieert van CA$117K per year voor C3A tot CA$117K per year voor C3B. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater Toronto Area bedraagt in totaal CA$117K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tata Consultancy Services's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
C1Y
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C3A
CA$117K
CA$114K
CA$0
CA$2.9K
Bekijk 4 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Tata Consultancy Services zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Project Manager aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Project Manager bij Tata Consultancy Services in Greater Toronto Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$134,800. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tata Consultancy Services voor de Project Manager functie in Greater Toronto Area is CA$116,955.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Tata Consultancy Services

Gerelateerde Bedrijven

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen