Informatietechnoloog (IT) vergoeding bij Tata Consultancy Services varieert van ₹394K per year voor C1Y tot ₹998K per year voor C3A. Het mediane yearse vergoedinspakket bedraagt in totaal ₹516K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tata Consultancy Services's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus C1Y ₹394K ₹394K ₹0 ₹0 C1 ₹476K ₹476K ₹0 ₹0 C2 ₹1M ₹888K ₹0 ₹112K C3A ₹998K ₹998K ₹0 ₹0 Bekijk 4 Meer Niveaus

Nieuwste Salarisinzendingen

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Bij Tata Consultancy Services zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 2.08 % maandelijks )

Wat is het vestigingsschema bij Tata Consultancy Services ?

