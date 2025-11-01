Bedrijvengids
De gemiddelde Business Operations totale vergoeding bij Tata Consultancy Services varieert van SGD 94.6K tot SGD 134K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tata Consultancy Services's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/1/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

SGD 107K - SGD 127K
Singapore
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
SGD 94.6KSGD 107KSGD 127KSGD 134K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Tata Consultancy Services zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Business Operations bij Tata Consultancy Services ligt op een jaarlijkse totale beloning van SGD 134,344. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tata Consultancy Services voor de Business Operations functie is SGD 94,625.

