Tango Software Engineer Salarissen in Warsaw Metropolitan Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Warsaw Metropolitan Area bij Tango bedraagt in totaal PLN 346K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tango's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
Tango
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totaal per jaar
PLN 346K
Niveau
Senior
Basissalaris
PLN 308K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 38K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Tango?
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Tango zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Tango in Warsaw Metropolitan Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van PLN 463,932. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tango voor de Software Engineer functie in Warsaw Metropolitan Area is PLN 313,940.

