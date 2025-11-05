Bedrijvengids
Tango
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Ukraine

Tango Software Engineer Salarissen in Ukraine

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Ukraine bij Tango bedraagt in totaal UAH 4.01M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tango's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

Mediaan Pakket
company icon
Tango
Software Engineer
Kyiv, KC, Ukraine
Totaal per jaar
UAH 4.01M
Niveau
hidden
Basissalaris
UAH 4.01M
Stock (/yr)
UAH 0
Bonus
UAH 0
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Tango?
Block logo
+UAH 2.43M
Robinhood logo
+UAH 3.72M
Stripe logo
+UAH 836K
Datadog logo
+UAH 1.46M
Verily logo
+UAH 920K
Don't get lowballed
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Tango zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Tango in Ukraine ligt op een jaarlijkse totale beloning van UAH 6,209,528. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tango voor de Software Engineer functie in Ukraine is UAH 3,920,156.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Tango

Gerelateerde Bedrijven

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen