Bedrijvengids
Tango
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

  • Greater Toronto Area

Tango Software Engineer Salarissen in Greater Toronto Area

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Tango's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/5/2025

We hebben alleen nog 4 meer Software Engineer inzendingens bij Tango nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

Block logo
+CA$81K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.9K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Tango zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Tango in Greater Toronto Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$233,218. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Tango voor de Software Engineer functie in Greater Toronto Area is CA$233,218.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Tango

Gerelateerde Bedrijven

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen