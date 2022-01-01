Bedrijvengids
Tango
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Tango Salarissen

Tango's salaris varieert van $42,210 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer aan de onderkant tot $92,852 voor een Product Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Tango. Laatst bijgewerkt: 10/12/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $86.4K
Data Analist
$66.1K
Data Scientist
$51.7K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

93 57
93 57
Marketing Operations
$90.1K
Product Designer
$42.2K
Product Manager
$92.9K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Tango zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

Heb je een vraag? Stel deze aan de community.

Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.

Bezoek Nu!

Veelgestelde vragen

Den højest betalte rolle rapporteret hos Tango er Produktleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $92,852. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Tango er $76,265.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Tango

Gerelateerde Bedrijven

  • Credit Karma
  • Waymo
  • Noom
  • Survios
  • Seesaw
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen