Taco Bell
    • Over

    Taco Bell is a leading Tex Mex fast food chain known for customizable tacos and burritos. With over 7,000 restaurants nationwide, they focus on innovative marketing and positive impact initiatives.

    tacobell.com
    Website
    1962
    Oprichtingsjaar
    $1B-$10B
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

