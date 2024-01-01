Bedrijvenoverzicht
Sylogist
    Over

    Sylogist is a public sector SaaS company that provides comprehensive ERP, CRM, fundraising, education administration, and payments solutions that allow its customers to carry out their missions.

    sylogist.com
    Website
    1993
    Oprichtingsjaar
    150
    # werknemers
    $10M-$50M
    Geschatte omzet
    Hoofdkantoor

