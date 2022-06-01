Sycamore Partners Salarissen

Bedrijvenoverzicht
Het salarisbereik van Sycamore Partners varieert van $30,576 in totale vergoeding per jaar voor een Klantenservice aan de onderkant tot $145,725 voor een Software Engineer aan de bovenkant.

$160K

Bedrijfsoperaties
$55.9K
Business Analist
$105K
Klantenservice
$30.6K

Data Analist
$111K
Software Engineer
$146K
Veelgestelde vragen

The highest paying role reported at Sycamore Partners is Software Engineer at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $145,725. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sycamore Partners is $104,860.

