Swvl Salarissen

Het salarisbereik van Swvl varieert van $6,139 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant aan de onderkant tot $138,153 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Swvl. Laatst bijgewerkt: 8/20/2025

$160K

Accountant
$6.1K
Productmanager
$108K
Projectmanager
$12.1K

Software Engineer
$19.3K
Software Engineering Manager
$138K
Ontbreekt je functie?

Zoek naar alle salarissen op onze vergoedingspagina of voeg je salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Swvl is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $138,153. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Swvl is $19,296.

