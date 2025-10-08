Bedrijvengids
Swisscom
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • DevOps Engineer

  • Netherlands

Swisscom DevOps Engineer Salarissen in Netherlands

DevOps Engineer vergoeding in Netherlands bij Swisscom varieert van €56.5K per year voor Software Engineer tot €79.8K per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Netherlands bedraagt in totaal €63.8K. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025

Gemiddelde Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Software Engineer
(Instapniveau)
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een DevOps Engineer bij Swisscom in Netherlands ligt op een jaarlijkse totale beloning van €89,577. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Swisscom voor de DevOps Engineer functie in Netherlands is €58,929.

Andere Bronnen