DevOps Engineer vergoeding in Netherlands bij Swisscom varieert van €56.5K per year voor Software Engineer tot €79.8K per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Netherlands bedraagt in totaal €63.8K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Swisscom's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/8/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Software Engineer
€56.5K
€56.5K
€0
€0
Senior Software Engineer
€79.8K
€76.4K
€0
€3.4K
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Principal Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
Geen salarissen gevonden
