Swiss Re Product Manager Salarissen

Het mediane Product Manager vergoedinspakket in Switzerland bij Swiss Re bedraagt in totaal CHF 160K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Swiss Re's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket Swiss Re Product Manager Zurich, ZH, Switzerland Totaal per jaar CHF 160K Niveau Senior Product Manager Basissalaris CHF 141K Stock (/yr) CHF 0 Bonus CHF 18.2K Jaren bij bedrijf 3 Jaren Jaren ervaring 6 Jaren

CHF 134K Word Betaald, Niet Belazerd We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van CHF 25.2K+ (soms CHF 252K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen

​ Tabelfilter Abonneren Toevoegen Salaris Toevoegen Compensatie Toevoegen

Bedrijf Locatie | Datum Niveau Naam Label Jaren Ervaring Totaal / Bij Bedrijf Totale Compensatie ( CHF ) Basis | Aandelen (jr) | Bonus Geen salarissen gevonden Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Recruitment? Maak een interactief aanbod

Bijdragen

Wat is het vestigingsschema bij Swiss Re ?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox Abonneer je op geverifieerde Product Manager aanbiedingen . Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie → Voer Je E-mailadres In Voer Je E-mailadres In Abonneren Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.