Bedrijvengids
Swiss Re
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Data Scientist

  • Alle Data Scientist Salarissen

Swiss Re Data Scientist Salarissen

Het mediane Data Scientist vergoedinspakket in India bij Swiss Re bedraagt in totaal ₹1.68M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Swiss Re's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Swiss Re
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹1.68M
Niveau
hidden
Basissalaris
₹1.52M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹152K
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
2-4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Swiss Re?

₹13.94M

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van ₹2.61M+ (soms ₹26.14M+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Data Scientist aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Swiss Re in India의 Data Scientist에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 ₹4,940,712입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Swiss Re의 Data Scientist 직무 in India에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 ₹1,676,608입니다.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Swiss Re

Gerelateerde Bedrijven

  • Liberty Mutual
  • Farmers Insurance
  • HERE Technologies
  • American Family Insurance
  • New York Life Insurance
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen