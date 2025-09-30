Bedrijvengids
Swiss Re
  • Salarissen
  • Actuaris

  • Alle Actuaris Salarissen

Swiss Re Actuaris Salarissen

Het mediane Actuaris vergoedinspakket in United States bij Swiss Re bedraagt in totaal $157K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Swiss Re's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/30/2025

Mediaan Pakket
company icon
Swiss Re
Actuary
hidden
Totaal per jaar
$157K
Niveau
AVP
Basissalaris
$139K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$18K
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
2-4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Swiss Re?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Actuaris bij Swiss Re in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $295,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Swiss Re voor de Actuaris functie in United States is $159,000.

