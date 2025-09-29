Bedrijvengids
Swing Left
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Swing Left Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United States bij Swing Left bedraagt in totaal $107K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Swing Left's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
Swing Left
Software Engineer
Salt Lake City, UT
Totaal per jaar
$107K
Niveau
Mid Level
Basissalaris
$107K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Swing Left?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Swing Left in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $123,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Swing Left voor de Software Engineer functie in United States is $107,000.

Andere Bronnen