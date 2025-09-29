Bedrijvengids
Swile
Swile Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Brazil bij Swile bedraagt in totaal R$256K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Swile's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
Swile
Analytics Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Totaal per jaar
R$256K
Niveau
L3
Basissalaris
R$206K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$50.4K
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
6 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Swile?

R$888K

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Swile in Brazil ligt op een jaarlijkse totale beloning van R$312,507. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Swile voor de Software Engineer functie in Brazil is R$256,155.

Andere Bronnen