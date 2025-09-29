Software Engineering Manager vergoeding in India bij Swiggy varieert van ₹7.83M per year voor Engineering Manager tot ₹11.1M per year voor Senior Engineering Manager. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹8.41M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Swiggy's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Engineering Manager
₹7.83M
₹7.5M
₹184K
₹142K
Senior Engineering Manager
₹11.1M
₹10.24M
₹626K
₹240K
Assistant Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Senior Vice President
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Swiggy zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Swiggy zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)