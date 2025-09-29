Swiggy Business Analist Salarissen

Business Analist vergoeding in India bij Swiggy varieert van ₹1.42M per year voor L6 tot ₹6.17M per year voor L9. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹1.67M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Swiggy's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen (/yr) Bonus L6 Business Analyst I ₹1.42M ₹1.37M ₹25.3K ₹24.4K L7 Business Analyst II ₹2.81M ₹2.26M ₹512K ₹43.6K L8 Business Analyst III ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L9 Business Analyst IV ₹6.17M ₹4.31M ₹1.86M ₹0 Bekijk 2 Meer Niveaus

Vesting Schema Hoofdschema Alternatief 1 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype Options Bij Swiggy zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 2.08 % maandelijks ) 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Aandelentype Options Bij Swiggy zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 25.00 % jaarlijks )

