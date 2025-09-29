Business Analist vergoeding in India bij Swiggy varieert van ₹1.42M per year voor L6 tot ₹6.17M per year voor L9. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹1.67M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Swiggy's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
L6
₹1.42M
₹1.37M
₹25.3K
₹24.4K
L7
₹2.81M
₹2.26M
₹512K
₹43.6K
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L9
₹6.17M
₹4.31M
₹1.86M
₹0
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Swiggy zijn Options onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
