Bedrijvengids
Swiftly
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Product Manager

  • Alle Product Manager Salarissen

Swiftly Product Manager Salarissen

De gemiddelde Product Manager totale vergoeding in United States bij Swiftly varieert van $129K tot $180K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Swiftly's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$139K - $162K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$129K$139K$162K$180K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

We hebben alleen nog 3 meer Product Manager inzendingens bij Swiftly nodig om te ontgrendelen!

Nodig je vrienden en community uit om anoniem salarissen toe te voegen in minder dan 60 seconden. Meer data betekent betere inzichten voor werkzoekenden zoals jij en onze community!

💰 Bekijk Alle Salarissen

💪 Bijdragen Jouw Salaris

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.


Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Swiftly zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Product Manager aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

El paquet salarial més alt reportat per a un Product Manager a Swiftly in United States és una compensació total anual de $179,988. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Swiftly per al rol de Product Manager in United States és $128,563.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Swiftly

Gerelateerde Bedrijven

  • Spotify
  • Intuit
  • PayPal
  • Stripe
  • Netflix
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen