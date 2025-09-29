Bedrijvengids
Swayable
Swayable Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in United States bij Swayable bedraagt in totaal $153K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Swayable's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/29/2025

Mediaan Pakket
company icon
Swayable
Software Engineer
New York, NY
Totaal per jaar
$153K
Niveau
Senior Software Engineer
Basissalaris
$150K
Stock (/yr)
$2.8K
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
4 Jaren
Jaren ervaring
6 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Swayable?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Software Engineer katika Swayable in United States kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $383,498. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Swayable kwa jukumu la Software Engineer in United States ni $150,000.

Andere Bronnen