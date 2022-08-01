Bedrijvengids
StreamNative
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

StreamNative Salarissen

StreamNative's salaris varieert van $70,350 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing aan de onderkant tot $452,250 voor een Sales aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van StreamNative. Laatst bijgewerkt: 10/26/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Product Manager
Median $200K
Marketing
$70.4K
Sales
$452K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Software Engineer
$226K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij StreamNative is Sales at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $452,250. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij StreamNative is $212,827.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor StreamNative

Gerelateerde Bedrijven

  • Apple
  • Uber
  • Google
  • Roblox
  • Lyft
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen