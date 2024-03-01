Bedrijvengids
    Stratolaunch, founded in 2011, drives innovation in hypersonic technologies and aerospace vehicles to revolutionize space transportation and enable routine access to valuable data.

    2011
    87
    $100M-$250M
